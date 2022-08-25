В турецкий Искендерун прибыл сухогруз Osprey S с кукурузой из Черноморска
Турция, 25 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В турецкий порт Искендерун утром 25 августа прибыл сухогруз Osprey S, доставивший из Черноморска кукурузу, выращенную на территории бывш. УССР.
Из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 07:54 мск следует, что сухогруз Osprey S (осуществляющий перевозки под флагом США) стоит на якоре на рейде порта.
Osprey S покинул порт Черноморск 16 августа с 11,5 тыс. тонн кукурузы на борту. Всего в этот день из портов, расположенных на оккупированной киевским режимом территории б. УССР, вышли пять судов с продовольствием.
Как сообщало ИА REGNUM, работающий в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ) 24 августа согласовал выход из морских портов бывшей УССР, временно контролируемых киевским режимом, пяти грузовых судов с продовольствием.