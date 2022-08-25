Москва, 25 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Валютная секция Московской биржи 24 августа после волатильности начала недели взяла паузу и постепенно выравнивает положение курсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Klemenchukov Деньги

Российский рубль накануне провел очень спокойные торги в парах с иностранными валютами. Похоже, что ажиотаж, связанный с реализацией очередного налогового периода, действительно себя исчерпал. Это позволяет рублевым парам вернуться в равновесие.

Сильной опорой рублю по-прежнему выступает наличие профицита торгового баланса. Компании-экспортеры все так же предлагают на внутреннем рынке больше валюты, чем на нее присутствует спроса.

Этот фактор дает рублю возможность, помимо прочего, не реагировать на внешний фон. Традиционно непростой для рубля август еще не закончился. Риски для рубля вряд ли усилятся, а непредвиденные минорные события с низкой вероятностью реализуются к осени.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России продолжает уверенное замедление. К началу текущей недели в годовом выражении она составила 14,6% против 14,7% неделей ранее. Этот тренд во многом обязан относительно сильному рублю.

Доллар США проторгуется 25 августа в диапазоне 59,50-60,50 руб., евровалюта — 59,30-61,00 руб. В краткосрочной перспективе позиции рубля очень устойчивые и он может продолжить умеренное укрепление к иностранным валютам.

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