Эдинбург, Великобритания, , 08:06 — REGNUM Горы мусора образовались на улицах шотландских городов, которые с 18 августа охвачены забастовками сотрудников служб по утилизации отходов, 24 августа сообщила газета The Daily Mail.

Мусор Bart Everson

Акции протеста проходят в Эдинбурге, Глазго, Данди, Абердине, а также в других городах и муниципалитетах Шотландии. Журналисты опубликовали фотографии, на которых запечатлены грязные улицы шотландской столицы с переполненными мусорными контейнерами и кучами неубранных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эдинбурга призвали гостей и жителей города не оставлять свой мусор на улицах, а забирать его с собой, чтобы не допустить скопления отходов в период забастовок коммунальных служб.

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