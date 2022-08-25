* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Соединенные Штаты опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед судебным процессом над военными преступниками. Об этом 25 августа заявили в посольстве России в США.

Посольство РФ в США Facebook.com/RusEmbUSA

«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве также добавили, что трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-служба Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов считают нелегитимным проведение трибунала над киевскими нацистами и карателями в Мариуполе.

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