Вашингтон, 25 августа 2022, 08:05 — REGNUM Соединенные Штаты опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед судебным процессом над военными преступниками. Об этом 25 августа заявили в посольстве России в США.
В диппредставительстве также добавили, что трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-служба Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов считают нелегитимным проведение трибунала над киевскими нацистами и карателями в Мариуполе.
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