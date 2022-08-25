Мехико, 25 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Как минимум восемь мирных граждан погибли в результате перестрелки в мексиканском штате Мичоакан. Об этом 24 августа сообщило издание El Universal.

Timothy Neesam Полиция Мексики

Инцидент произошёл в муниципалитете Тусантла, мирные жители погибли во время перестрелки между двумя преступными группировками, относящимися к картелю La Familia Michoacana. Кроме того, вооружённые злоумышленники обстреляли местный полицейский участок, а один из автомобилей подожгли, чтобы помешать прибытию сотрудников правоохранительных органов на место происшествия.

Глава полиции штата Хосе Рейеса Ортегу указал, что на территории региона был организован патруль с участием национальной гвардии и ещё двух государственных подразделений, которые работают на суше и мониторят обстановку с воздуха, разыскивая вооружённых людей. Уточняется, что прокуратура штата начала расследование по факту гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике прошла протестная акция работников СМИ после убийства журналиста Фредида Романа.