Южно-Сахалинск, 25 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. За небольшое количество заявок на газификацию домов губернатор Сахалина Валерий Лимаренко раскритиковал чиновников районов и потребовал за неделю увеличить число желающих подключиться к газоснабжению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в правительстве островного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Я часто слышу, что у нас люди то лечиться не хотят, то двор не просят ремонтировать, теперь газ не нужен. В такую ерунду я не верю! Нужно собрать заявки от жителей всех районов, куда до 2025 года придет газ. Даю муниципалитетам неделю на исправление ошибок. До 1 сентября должны быть все заявки, чтобы мы могли корректно дать задание Газпрому на достройку врезок», — сказал Лимаренко.

До 2025 года в планах властей Сахалина подключить к газу дома более 18 тыс. жителей в 11 районах области. На сегодняшний день поступило всего 6748 заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы догазификации жилья в Тульской области планируется увеличить, речь идёт о скорости исполнения работ по уже заключённым договорам.