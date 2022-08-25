Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии среднемесячная зарплата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, превысила 50,8 тыс. рублей. За год этот показатель вырос на 16,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Зарплата Peggy Marco

Реальная зарплата с учётом изменения цен за год выросла на 2%. Больше всех в республике получают работники в сфере добычи полезных ископаемых — 89,8 тыс. рублей, что в 1,8 раза превышает среднереспубликанское значение.

«Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 44,6%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 33,8%)», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего в республике насчитывается 205,6 тыс. работников. Из них в сфере образования трудятся 17,1%, здравоохранения и социальных услуг — 13,9%, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения — 13,6%.