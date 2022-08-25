25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В связи с тем, что посла России вызвали в МИД Чехии и отчитали за слова российского постпреда в ООН Василия Небензи о Дарье Дугиной, в соцсетях вновь заговорили о необходимости разрыва дипломатических отношений РФ с профашистской чешской территорией. Уму непостижимо такое унижение МИДа и правительства, считают люди.

Светлана Шаповалова, , 09:10 — REGNUM Слова главы минобороны Чехии Яны Черноховой о том, что ей не жалко ни погибшую Дарью Дугину, ни ее отца, спровоцировали широкий общественный резонанс и заметную реакцию политиков и дипломатов.

Чехия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После того как накануне, 24 августа, российский постпред в ООН Василий Небензя усмотрел в них поддержку и пропаганду терактов, которым должна быть дана соответствующая оценка, посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст «решительно осудил возмутительные и лживые обвинения России в адрес Чехии. Свои «пять копеек» вставил также чешский премьер Петр Фиала, заявивший, что «правительство республики считает попросту неприемлемыми высказывания представителей РФ в адрес министра обороны Яны Черноховой». Эту историю массово комментируют в социальных сетях. Не пора ли России разорвать дипломатические отношения?

«Чехии тоже до свидания. Без сожаления после таких заявлений!» — считает Сергей Булавинов.

«МИД РФ пусть вызовет посла Чехии в Москве и прочитает ему лекцию по текущему политическому моменту и краткий ретроспективный исторический экскурс», — иронизирует Николай Талалаев.

«Каково заявление, такова и оценка. А что они хотели? Они нас вычёркивают, мы — их», — считает З.

««Слово не воробей — выпустила! Не поймаешь!» Лучше бы все руководство открестилось от её слов, сказали бы, что это ее частное мнение, чем выставлять все руководство страны и все население поддерживающими бандеро-фашистский терроризм! Как говорится, «на воре и шапка горит!» — заметил Сергей Головко.

«Человек, поддержавший теракт, как Яна — министр Чехии, и есть пособник терроризма. Все четко и ясно, никакой двусмысленности. Правильно Небензя сказал», — считает Лина.

Яна Чернохова (сс) U.S. Secretary of Defense

«А что не так (по мнению чехов) сказал Небензя?! Все верно ведь! Даша Дугина — мирный, гражданский человек, она никого не убивала, никого не насиловала, занималась наукой и журналистикой… В отношении нее был совершен теракт… Если представитель власти не высказывается против теракта, значит, он его поддерживает или одобряет!» — поделилась мнением Ода.

«Заявление Небензи было, что называется, «не в бровь, а в глаз», потому они и беснуются», — считает Наталья Ковалева.

«А слова Черноховой допустимы? Это пусть она дома на кухне языком мелет что не попадя, хотя, что можно ожидать от пособников фашистов», — заметила Ольга Викторовна.

«Отзовите уже посла нашего, какой смысл находиться в этой бесполезной стране, такой как Чехия? И вообще ничего не комментируйте, забудьте о ней. Реально же, страна что есть она, что её нет», — предлагает К.

«Запад кипит двойными стандартами… Скорее бы уже на Западе настал ледниковый период», — заметил Юрий Марцун.

«Чехи никогда не были нам друзьями, а вспомнить, с каким удовольствием чехословаки наших людей уничтожали в былые времена, так всё на место и становится. Не было у нас друзей никогда, были союзники, и все временно, и за выгоду многие брались помогать. Сейчас-то очевидно, Россия — самодостаточная и богатая страна. И дороги теперь все больше становятся дорогами, осталось вторую беду России, которая в администрациях разных сидит, победить, и будет порядок», — рассуждает В.

«Мне не жалко вообще всё европейской сообщество, кроме простых людей адекватных — а элиты пусть хоть все умрут, не капли жалости к фашистам», — поделилась мнением Вера Акиньшина.

«Неонацизм в Гейропе набирает обороты. Чем дальше, тем откровеннее и злее наследники Гитлера», — считает Владимир.

Адольф Гитлер в Праге, 15 марта 1939 года

«А ещё Чехословакия — оружейная кузница Третьего рейха, прилежно вооружала Третий рейх», — напомнил Николай.

«Чехи ещё за белочехов не ответили. «Славно» порезвились тогда «герои» в Сибири на трупе царской РИ», — заметил Алексей Брин.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя раскритиковал позицию министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая ранее заявила, что не сочувствует отцу Дугиной, ей также не жаль погибшую журналистку. Она также сказала, что «ночь на 21 августа (когда убили Дугину — прим. ИА REGNUM) в России запомнят надолго».

Постпред РФ в ООН отметил, что такие заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

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