Москва, , 07:58 — REGNUM Инцидент с Вечным огнем в Молдавии нужно рассматривать как плевок в лицо России, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Новоаненском районе Молдавии 24 августа не горел Вечный огонь на мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

По словам Селезнева, решения такого рода принимаются исключительно политиками и не измеряются деньгами.

«А с учетом того, что Россия пару дней назад предоставила очередную «исключительную возможность» для РМ отсрочки до сентября авансового платежа за август, отключение от Вечного огня аккурат на праздничную дату победы над фашистами нужно рассматривать как плевок в лицо России, и никак иначе. Будем дальше терпеть и развивать коммерцию, или все-таки прекратим газовые поставки в республику и подождем, когда неплохой молдавский народ своими руками вынесет собственных отмороженных на голову руководителей страны?», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

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