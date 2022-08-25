Владивосток, , 07:52 — REGNUM Приморский центр занятости населения провел более 70 встреч с работодателями края по вопросам трудоустройства вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и с территории бывшей УССР. Почти 100 человек уже нашли работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Памятка для переселенцев Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Переселенцы трудоустроились на такие крупные предприятия, как ССК «Звезда», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ПАО «Славянский судоремонтный завод», «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «РЖД»), АО «Спасскцемент», ООО «ТПК ДВ Энергосервис», ООО «Воздвиженский хлеб», ТРК «Приморское кольцо» и другие.

Работодатели предлагали соискателям множество востребованных на рынке труда специальностей, среди которых — инженеры, судостроители, учителя, врачи, экономисты, медсестры и санитары, машинисты и водители, пекари, слесари.

Также 30 человек намерены пройти переобучение, из них девять уже приступили к занятиям.

Всего более 100 человек стали участниками госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа и начали получать «подъемные», а первым переселенцам выдали российские паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцы из бывшей УССР не могут прокормить свои семьи и существуют на грани нищеты в Швеции.