Хониара, 25 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Власти Соломоновых островов рассматривают возможность введения запрета на въезд для иностранных журналистов из-за необъективного освещения событий в островном государстве, передает телеканал ABC.

Leocadio Sebastian Соломоновы острова

«Тихоокеанский регион — это не Австралия или Соединенные Штаты. Когда вы приезжаете в тихоокеанские островные страны, будьте уважительны, вежливы и соблюдайте соответствующие правила», — заявил премьер-министр страны Манассе Согаваре.

Он отметил, что нарушителям законов государства запретят въезжать на Соломоновы острова. Причиной для критики со стороны Согаваре стал репортаж австралийской компании ABC Four Corners, где власти островного государства обвиняли в ущемлении интересов народа из-за укрепления связей с Китаем. Согаваре считает это информационной войной против властей и интересов Соломоновых островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соломоновы острова и Китай подписали соглашение о безопасности. При этом США и Австралия негативно оценили эти договоренности и пригрозили жестким ответом в случае размещения на островах военных объектов КНР.