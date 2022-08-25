Екатеринбург, 25 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Фестиваль «Уральская ночь музыки» получит федеральное финансирование в размере почти 38 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

ИА REGNUM «Уральская ночь музыки»

Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Часть денег на его проведение выделит Ростуризм. Отмечается, что уже создана рабочая группа по проведению фестиваля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году фестиваль собрал более 300 тысяч человек. На «Уральской ночи музыки» выступили 3 тысячи музыкантов.