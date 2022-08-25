Улан-Удэ, , 07:51 — REGNUM Проект дальнейшего строительства ТЭЦ-2 в столице Бурятии Улан-Удэ получил поддержку в Совете Федерации России. По словам главы региона Алексея Цыденова, станция будет возведена в формате тепло- и электрогенерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Центр Улан-Удэ ) Аркадий Зарубин

«Пока ещё нет решения по финансированию, но этот проект получил поддержку коллег из Совета Федерации, а это значит, что мы продолжаем по нему работать. При этом, остаётся и ТЭЦ-1, только вместе они обеспечат закрытие потребностей города по теплу и по электроэнергии», — отметил он.

Ориентировочная стоимость проекта может составить около 30 млрд рублей. По словам председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева, работы начнутся сразу после согласования проекта всеми сторонами, которое запланировано на начало 2023 года. Завершение работ намечено на 2031 год.