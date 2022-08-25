Вологодская область, 30 марта, 2006, 11:38 — ИА Регнум. 29 марта около 2 часов ночи в вологодскую горбольницу поступил 17-летний молодой человек с огнестрельным ранением в голову.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УВД, юноша получил ранение в квартире одного из домов на улице Северной. В ходе совместного распития спиртных напитков молодой человек и 30-летний мужчина поссорились, последний выстрелил в лицо юноше из зарегистрированного револьвера "Страж". Пострадавший был доставлен в больницу с травмой лицевой кости и инородным телом в области основания черепа. Сейчас он находится в крайне тяжёлом состоянии. Между тем, по словам сотрудников УВД, стрелявший мужчина не был задержан. Он пояснил, что стрелял, чтобы защитить свою жизнь. Правда это или нет, предстоит выяснить следствию.