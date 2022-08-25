Исламабад, , 07:49 — REGNUM Не менее 903 человек погибли и еще 1293 пострадали из-за наводнений, которые начали обрушиваться на Пакистан с середины июня. Об этом на своем сайте сообщило пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Иван Айвазовский. Всемирный потоп (фрагмент).1864

В ведомстве уточнили, что только за истекшие сутки в стране было разрушено около 82 тысяч домов, в том числе 72 тысячи — до основания. Всего за два последних месяца в Пакистане наводнениями было разрушено приблизительно 500 тыс. домов. Почти 200 тыс. из них восстановить уже не удастся.

Наибольший урон от стихии понесли восточная провинция Пенджаб и южная Синд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман заявил, что ситуация с продолжительными наводнениями в Пакистане спровоцировала гуманитарный кризис в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакистан заявил о гуманитарном кризисе из-за сильных ливней