Санкт-Петербург, , 07:52 — REGNUM Госучреждение «Санкт-Петербургский театр «Мюзик-холл» 15 сентября 2022 года выберет подрядчика, который проведёт работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Англиканская Иисуса Христа» на улице Галерная, 57 лит. Б. Стартует тендер с начальной ценой почти 1,2 млрд рублей. передаёт ИА REGNUM.

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Работы будут организованы в четыре этапа, которые финишируют в конце декабря 2024 года. Максимальная цена — 1 196 855 528 рублей при авансе 15%.

В состав ансамбля входит жилой дом, два служебных корпуса и церковь. Церкви присвоен статус культурного объекта федерального значения правительственным постановлением в 2001 году. Театр «Мюзик-холл» является собственником объекта.

На основании технического отчёта планируется разработать проектную документацию, в том числе для предотвращения обрушения карниза и его декоративных элементов в зонах протечек кровли, на противоаварийные работы конструкций перекрытий в восточном двором флигеле.