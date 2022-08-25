Москва, , 07:46 — REGNUM Отсутствие кинофильмов производства западных стран «Москино» планирует восполнить кинокартинами из Южной Кореи, Китая, Индии, а также из Турции и других стран. Об этом рассказала 24 августа генеральный директор сети кинотеатров Наталья Мокрицкая в беседе с РИА Новости.

Уильям Патрик Робертс. Кинотеатр (фрагмент)

Мокрицкая отметила, что в планах «Москино» восполнять отсутствие в кинотеатрах фильмов американских и европейских киностудий показами лучших кинокартин из других стран. По словам Мокрицкой, российскому зрителю будут интересны китайские, индийские, мексиканские, корейские, турецкие, тайские киношедевры.

«Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно», — указала Мокрицкая.

Также гендиректор «Москино» отметила, что многих крупнейшим азиатским киностудиям есть что предложить зрителя. В частности, Мокрицкая вспомнила об успехе южнокорейского фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, получившего множество престижнейших кинонаград, в том числе Золотую пальмовую ветвь фестиваля в Каннах и премию «Оскар» в нескольких номинациях.

По мнению Мокрицкой, индийскому кинематографу тоже есть что предложить для проката в российских кинотеатрах. В частности, недавно лидером мирового проката стал индийский исторический боевик.

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