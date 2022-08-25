Якутск, , 08:08 — REGNUM На окраине одного из сёл Якутии дом использовался для массового употребления наркотических средств. Наркопритон обнаружили полицейские, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе управления МВД по региону.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

Читайте также: У жителя Пензы ликвидировали наркопритон

В жилье массово собирались наркозависимые люди. Помещения им предоставлял 26-летний якутянин.

Уголовное дело завели по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе ликвидировали наркопритон, который в частном домовладении организовал и содержал 38-летний мужчина. Ранее владелец жилья уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.