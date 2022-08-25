Адамовский район, Оренбургская область, , 07:49 — REGNUM Адамовский районный суд Оренбургской области рассмотрел уголовное дело в отношении продавца алкоголя, в составе которого был метиловый спирт. Женина признана виновной в приобретении и сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего по неосторожности наступила смерть одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Суд

Установлено, что женщина на оптовом рынке в Орске купила спиртосодержащую жидкость, чтобы впоследствии реализовать под видом водки. При этом она не знала, что в состав товара входит смертельный метанол. Бутылки без этикеток и акцизных марок (объемом 0,5 литра) были проданы за 140 рублей каждая местным жителям. В результате употребления суррогата один человек умер.

Фигурантка уголовного дела свою признала и раскаялась. Она возместила материальный ущерб, причиненный в результате преступления. Вдове принесла соболезнования и извинения. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил продавца смертельного алкоголя к полутора годам условно с испытательным сроком два года и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск вдовы. В её пользу взыскан1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, связанного со смертью близкого человека. Приговор в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года Оренбургскую область захлестнула волна смертельных алкогольных отравлений. Люди массово умирали после употребления суррогата, который содержал ядовитый метанол. Пострадали 64 человека, смертельное отравление получили 35 оренбуржцев.

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