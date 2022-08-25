* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:44 — REGNUM В афганской провинции Тахар в результате столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и трое ранены. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Бой произошёл в местности Шулаш Дара уезда Намак Аб. Местные источники сообщают, что в ходе боя силы Фронта сопротивления захватили блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Шулаш Даре.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

В провинции Тахар в последние дни участились атаки сил Фронта сопротивления на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).