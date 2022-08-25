Владивосток, 25 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В сентябре 2023 года во Владивостоке состоится масштабный фестиваль «Приморские муссоны» — на его проведение из федерального бюджета выделят почти 26 млн рублей. Проект разработали региональное агентство по туризму и краевой Туристско-информационный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве края.

Vladgum.ru Торговый дом «Большой ГУМ». Владивосток

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Планируется, что фестиваль посетят не менее 10 тыс. зрителей. По условиям предоставления федеральной субсидии от Ростуризма 30% финансирования фестиваля должны составлять внебюджетные средства.

«Приморские муссоны» будут представлены многочисленными локациями, в том числе гастроплощадка «Морская капуста», интерактивные зоны в разных точках туристического центра Владивостока. Гостям расскажут об истории Приморья и познакомят с дальневосточной кухней.

Как сообщало ИА REGNUM, отобрано 38 регионов России для получения грантовой поддержки для проведения в 2023 году событийных мероприятий.