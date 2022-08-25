Екатеринбург, 25 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 25 августа действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Особый противопожарный режим предполагает запрет на посещение лесов и торфяных массивов. Также запрещается использование открытого огня и сжигание мусора и травы на территориях частных жилых домов. За нарушение режима предусмотрены штрафы от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц или от 20 до 40 тыс. рублей для юридических лиц.

Отметим, в Свердловской области риск природных пожаров продолжает возрастать из-за сухой жаркой погоды. В мае 2022 года особый противопожарный режим уже вводили на территории Екатеринбурга, однако позже он был отменён.