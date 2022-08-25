Москва, , 07:37 — REGNUM Нынешние обстоятельства дают России возможность избавиться от влияния международных организаций-паразитов, таких как ВТО, способствует продвижению собственных правил торгово-экономических отношений с любым партнером на выгодных условиях, отметила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ).

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Пахомов заявил, что если бы Россия не была членом ВТО, то в сейчас испытывала бы более серьезные проблемы на внешних рынках, включая прямую дискриминацию, и несла бы значительный ущерб, особенно в условиях санкционного противостояния.

По мнению Филатовой, ВТО основана для расширения сферы влияния на экономики, в том числе, стран СНГ. Депутат считает, что 10 лет взаимодействия с ВТО способствовали тому, что более 90% российской внешней торговли регулируются правилами ВТО, написанными без участия России.

«Сейчас многочисленные эксперты перечисляют блага и преимущества, обретенные нами после вступления во Всемирную торговую организацию, но при этом забывают, что с некоторых пор все ключевые цели участия России в ВТО, обозначенные Минэкономразвития, уничтожены тысячами не нами придуманных санкций. Сегодняшний исторический момент дает возможность избавиться от влияния международных организаций-паразитов и способствует продвижению нашей страной собственных правил торгово-экономических отношений с любым партнером на условиях, выгодных, в первую очередь, нашему государству», — отметила Филатова в своем телеграм-канале.

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