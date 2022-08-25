Турция, 25 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В курортной провинции Мугла на юге Турции в результате ДТП на одной из трасс погибли пять туристов из Ирака. Об этом 25 августа сообщает газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По её данным, трагедия произошла примерно в 02:45 по местному времени на трассе Мармарис — Мугла. Водитель джипа, в котором находились шесть человек, предположительно, не справился с управлением, после чего автомобиль на большой скорости пробил ограждение и врезался в дерево. От удара двух пассажиров выбросило из машины, остальные застряли в изуродованном транспортном средстве.

Два человека скончались на месте ДТП, трое пострадавших умерли после того, как их доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время турецкая полиция устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с легковым автомобилем и локомотивом в Рязанской области пострадал 72-летний мужчина.