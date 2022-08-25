Оренбург, 25 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о взыскании денежных средств за обучение со студентки, которая была отчислена из вуза и не посещала занятия. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С иском в суд обратился Оренбургский госуниверситет. Он указал, что между вузом и оренбурженкой был заключен договор на обучение. В 2021 году студентку отчислили. Однако до настоящего времени за ней числится задолженность по оплате оказанных по договору услуг. Вуз потребовал взыскать долг, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Ответчик возражала против таких требований. Отчисленная студентка указала, что она не посещала занятия, в ведомостях стоит «неявка», это значит, что услуга не была оказана по договору.

Суд пришел к выводу, что ответчик должен оплатить услуги, которые оказывались до момента отчисления. Студентка не посещала занятия, при этом договор с вузом не был расторгнут. Вынесено решение о взыскании 50 725 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6740,47 рублей и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило.