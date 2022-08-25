Тюмень, , 08:13 — REGNUM Президенту США Джо Байдену пора начать решать проблемы своей страны, а не территории б. УССР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Николай Брыкин («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Байден и Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Граждане США все меньше и меньше доверяют политическим институтам в стране. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian, отмечает парламентарий.

«Это может свидетельствовать о том, что вскоре США окажутся на грани внутреннего конфликта. Пора бы Байдену начать решать проблемы своей страны, а не [б. УССР]», — заявил Николай Брыкин.

По сообщению The Guardian, недавний опрос Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия показал, что 50% респондентов ожидают начала вооруженных столкновений в пределах страны в ближайшие пару лет, а каждый пятый житель США признаёт необходимость насилия, если оно направлено на разрешение острых проблем.

«Американцы допускают начало Гражданской войны в США», — акцентировал Николай Брыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший в своей истории пакет помощи выделяют Киеву США. Почти $3 млрд пойдут на вооружение и боеприпасы, говорится в заявлении президента Джо Байдена, которое распространил 24 августа Белый дом.

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