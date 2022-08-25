Токио, 25 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Япония не располагает достаточным количеством боеприпасов на случай ведения полноценных боевых действий, заявил старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Силы самообороны Японии с самого начала не создавались для ведения самостоятельной войны с крупной державой — первоначально с СССР. Они никогда не имели достаточной численности, вооружений и боеприпасов для таких действий», — цитирует его ТАСС.

Эксперт добавил, что в случае боевых действий запасы боеприпасов у Японии быстро исчерпаются. По его словам, несмотря на усиленную закупку вооружений со стороны японских властей, вооруженные силы страны не имеют достаточного потенциала для ведения войны.

Ю Коидзуми отметил, что в регионе сейчас как военная сила доминирует Китай. Японии для противостояния КНР необходимо значительно нарастить количество вооружений и боеприпасов к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Японии предложило правительству создать фонд по поддержке компаний, выпускающих продукцию для военных нужд. Для этих целей ведомство намерено запросить средства размером около 5,59 трлн иен (около $40,7 млрд).