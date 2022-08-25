Чемальский район, Алтай, , 07:20 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль ход расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием туристов из Новосибирска в Республике Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На Алтае перевернулся ГАЗ-66 с туристами СУ СКР по Республике Алтай

Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту оказания турфирмой услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Предварительно установлено, что 7 августа туристов везли на грузовике ГАЗ-66 на Каракольские озёра в Чемальском районе. На горной дороге автомобиль заглох, после чего опрокинулся на борт. Находившиеся в кузове туристы, в том числе двое детей 6 и 10 лет получили травмы.

«Законность возбуждения уголовного дела проверена прокурором. В настоящее время по уголовному делу организованы следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

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