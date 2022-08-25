Красноярск, , 07:19 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Полине Дворкиной, ворвавшейся в марте 2022 года с ружьём в детский сад. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дворкина 2002 года рождения обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, девушка убил своего отца, а затем пришла с ружьём в один из детских садов Красноярска. Она попыталась совершить преступление, но успела только выстрелить в стену. Её обезвредили сотрудницы детсада.

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Мера пресечения продлена на три месяца (всего до восьми месяцев) — до 27 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворкина проникла в детский сад 28 марта 2022 года. На допросе у следователей она призналась в убийстве своего отца и заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков.

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