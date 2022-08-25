Владивосток, , 07:17 — REGNUM С начала октября ряд страховых компаний Приморья получит доступ к системам наблюдения за дорожным движением, что позволит лучше выявлять автоподставщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что ситуация с ОСАГО в Приморье остается непростой, тем не менее положительная тенденция есть. В частности, в разы увеличилось число возбужденных дел по фактам мошенничества в этой сфере, а именно по так называемым подставным ДТП.

По мнению страховых компаний, упростить работу по выявлению «подставных» случаев смог бы доступ к камерам видеонаблюдения за дорожным движением. Успешный опыт подключения страховых компаний к системам городского видеонаблюдения уже есть в нескольких регионах страны.

«Предоставление страховым компаниям, работающим в Приморье, доступа к системе видеонаблюдения за дорожным движением, поможет эффективнее выявлять случаи страхового мошенничества при оформлении выплат по ОСАГО. Кроме того, страховщики смогут оптимизировать процесс рассмотрения убытков по ДТП, обстоятельства которых не вызывают сомнений. Все это должно позитивно сказаться на ситуации с убыточностью ОСАГО в нашем регионе», — считает первый замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.

Сейчас в Приморье продолжает внедряется система «Умный город», в том числе системы наблюдения за городским трафиком. В настоящее время к ней в тестовом режиме подключена одна страховая компания, а к октябрю доступ предоставят и другим страховщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, силовые структуры во Владивостоке пресекли деятельность мошенников-автоподставщиков и предъявили задержанной семье обвинение.