Париж, 25 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. План Евросоюза по созданию тренировочной миссии по подготовке ВСУ может привести к прямому военному конфликту с Россией. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани на своей страничке в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и б. УССР

Мариани напомнил, что похожим образом США оказались одной из сторон конфликта во вьетнамской войне в XX веке. Евродепутат пояснил, что сначала в 1959 году Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, а в итоге эта миссия обернулась официальным вводом войск в азиатскую страну.

По мнению Мариани, страны Запада находятся на пути к войне, но никто не хочет открыто признавать этот факт и «произносить это вслух».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США пообещали помогать киевским боевикам столько, сколько будет нужно, а также не мешать киевскому режиму планировать боевые действия.