Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Погиб один человек, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошёл вечером 24 августа на ул. Шевченко. Автомобиль «Мицубиси Аутлендер» сбил мужчину, который переходил проезжую часть. За рулём машины была женщина.

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, в июле в Оренбуржье произошло 118 ДТП. Их жертвами стали 24 человека.