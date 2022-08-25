25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Бадмаев, , 10:08 — REGNUM Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды усиленными темпами. По итогам торгов 24 августа биржевая стоимость голубого топлива превысила отметку в 3,1 тыс. евро за один кубометр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Примерно такими же темпами в европейских странах возникают идеи, как бороться с неминуемым приближением кризиса. Так, по информации TG24, в Италии на днях стартовала акция «Счета в окнах».

По задумке авторов идеи из Confcommercio (организации, объединяющей предприятия в сфере торговли, туризма и услуг), инициатива призвана продемонстрировать покупателям и посетителям кафе и ресторанов прозрачность, а также то, «в какой драматичной ситуации они вынуждены работать».

По словам связанных с конфедерацией предпринимателей, счета за потреблённые газ и электричество у них выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. В компаниях объясняют, что это всё равно что работать с приставленным к голове пистолетом.

Впрочем, многим предприятиям очень скоро не придётся оплачивать счета, поскольку они просто закроются. Во Флоренции перед угрозой закрытия оказалась историческая кондитерская Sieni, основанная в 1909 году. 69-летняя владелица Андреина Сиени уже объявила рабочим о сложившейся ситуации.

Если четыре месяца назад она получила счёт на 1198 евро, то через месяц эта цифра выросла до 4491, затем до 6500 евро. Наконец, за август ей пришёл счёт на оплату 10 240 евро. При этом цены в кондитерской остались прежними.

«Мы преодолели пандемию, но я понятия не имею, как пройти через это», — цитирует слова хозяйки Il Messaggero.

Как сообщает La Repubblica, владелец другого известного флорентийского ресторана Giglio Rosso, известного с 1928 года, Анджело Мари уже закрывает предприятие. По его словам, он перестал платить за аренду, газ и электричество.

«Я закрываю ресторан. Я в отчаянии, счёт за электричество в июле прошлого года был 3500 евро, в этом году — 8500», — рассказал он журналистам.

Микеле Пьетро Каммарано. В кафе, вечером на площади Святого Марка в Венеции. 1869

Тем временем в организации Сonfindustria, объединяющей промышленные предприятия, просят правительство установить потолок цен на газ. Кроме того, они призвали власти «серьёзно и немедленно заняться подготовкой возможного плана нормирования», а также приостановить действие требования о покупке так называемых зелёных сертификатов.

Читатели в соцсетях также далеки от оптимизма, отмечая лишь, что журналисты обращают внимание на проблемы компаний, тогда как счета не могут оплачивать и простые граждане.

«Счета приходят ко всем, а не только компаниям. Как быть нам, бедным рабочим? Если магазины и рестораны закрываются, то только потому, что люди не могут себе позволить туда заходить», — комментирует Умберто Б.

«Солидарна с торговцами, но почему никто не говорит, что счета для частных лиц также выросли в три раза. Очевидно, что после такого люди будут меньше потреблять в барах и ресторанах», — добавила Лоретта К.

«Куда вешать счета простым семьям? На домофоне? Единственный выход — это не платить по счетам», — отметил Стефано Т.

«Если всё продолжится так, то мы не сможем ни за что платить и окажемся под мостами», — считает Валентина П.

«Да уж… идиот Драги продолжает говорить от нашего имени о войне, которую мы не хотим, но которая дорого нам обходится», — вставила Патриция Н.

«Италии нужна революция», — заключил Дино М.