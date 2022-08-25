Оренбург, , 08:04 — REGNUM Решение в ускоренном порядке выдавать визы гражданам Латвии, участвовавшим в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги, являете обоснованным и единственно верным в сложившейся ситуации. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил профессор, доктор исторических наук Степан Джунджузов.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«Нужно помочь этим людям. Россия всегда помогала, помогает и будет помогать тем, кто стоит на страже её устоев и нуждается в поддержке. Такая политика в том числе стала ключом к началу специальной военной операции [на территории б. УССР]. Как патриот считаю, что не дать разрушить накопленное веками — это священный долг страны», поделился Джунджузов.

По словам профессора, Латвия продолжит уничтожать советские памятники на территории своего государства. «Таким образом нам хотят показать своё могущество хотя бы на территории своей страны. При этом от могущества там и следа не осталось».

Говоря о причинах такой политики Латвии, Джунджузов обращает внимание на то, что из всех стран Балтии у Латвии с Россией всегда были и остаются наиболее острые территориальные споры. «Латвия никогда не сможет смириться с потерей территорий, которые номинально продолжает считать своими. Государство продолжит всеми силами пытаться доставить проблемы России», подытожил Джунджузов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сносить скульптуры мемориального комплекса Освободителям Риги начали 22 августа. Противники сноса памятника вышли на акцию протеста и были задержана. В связи с этим посольство России начало выдавать визы задержанным для выезда из страны.