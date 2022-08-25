Токио, , 07:07 — REGNUM В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, 25 августа в очередной раз вошли патрульные корабли морской полиции Китая. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку Al Jazeera English

Отмечается, что на палубе одного из четырёх кораблей КНР было замечено оборудование, внешне похожее на автоматическую артиллерийскую установку.

По информации агентства, последний раз корабли Китая осуществляли подобное «вторжение» в зону у Сенкаку 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле патрульные корабли КНР побили рекорд пребывания в спорной зоне у Сенкаку, непрерывно находясь в ней более 64 часов.

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