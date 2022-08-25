Пермь, 25 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Евросоюз закапывает себя собственными руками с подачи Лондона и Вашингтона. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политтехнолог Дмитрий Логинов, комментируя возможный запрет выдачи виз гражданам России и возможные тренировки бандеровских вооружённых формирований на территории ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Бестолковые пустозвоны в виде прибалтийский стран, с соизволения США выбравшиеся из бочки с битумом, как мумии, диктуют свою волю «великим державам Европы». Запрет гражданам РФ на выдачу шенгенских виз вызовет усиление антипатии среди россиян к правовым институтам Европы», — сказал Логинов.

Он отметил, что, начав тренировки военных ВСУ, Европа вернётся к временам Третьего рейха, когда на территории сателлитов фашистской Германии тренировались и несли службу коллаборационисты из [б. УССР], зверствуя среди населения стран Восточной Европы.

«Евросоюз унижает сам себя ежедневно, как они считают, в ущерб России. Вот только ЕС в ближайшем будущем ждёт развал, так как уже ряд стран высказывают свою диаметрально противоположную Брюсселю позицию. Венгрия, Кипр, отдельные властные круги Греции, Хорватии, Австрии не хотят никоим образом разрывать отношения с Россией из-за властей одного недогосударства, ввязавшего целый мир в напряжение», — резюмировал Дмитрий Логинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30–31 августа в Праге главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России, а также возможность тренировок бандеровских вооруженных формирований.