Сеул, , 07:06 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены обсудить с Евросоюзом вопросы льгот, предоставляемых при приобретении электромобилей в США, сообщает агентство Рёнхап.

Электрокар в Амстердаме RTVi

«Некоторые европейские экспортеры, в том числе ФРГ и Швеция, разделяют обеспокоенность. Начиная со следующего месяца, мы проведем консультации с ЕС и другими странами в том же положении для изучения совместных ответных действий», — заявил глава южнокорейского минторга Чон Дэ Чжин.

Ранее власти Южной Кореи решили начать переговоры с США по вопросам получения льгот. По их мнению, южнокорейские производители электромобилей должны иметь те же возможности, что и американские.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден подписал «Акт сокращения инфляции», представляющий собой программу поддержки атомной и зелёной энергетики. Согласно документу, ряд корпораций получают налоговые льготы, в том числе и производители электромобилей. При этом южнокорейская компания Hyundai Motor, собиравшаяся вложить в США $10,5 млрд, в список получателей льгот не попала.