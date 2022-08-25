Манила, 25 августа 2022, 07:00 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами удара тропического шторма «Маон» по Филиппинам, сообщило на своем сайте филиппинское агентство по чрезвычайным ситуациям.

После шторма
После шторма
Misawa.af.mil

Два человека погибли из-за упавших деревьев в северных провинциях Калинга и Кагаян. Еще одним погибшим стал человек, утонувший в провинции Камаринес-Сур на востоке страны.

Кроме того, в результате прохождения шторма пострадало еще не менее четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить с 23 по 24 августа работу правительственных учреждений на Филиппинах из-за надвигающегося на страну шторма «Маон» (имеет также название «Флорита»).

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