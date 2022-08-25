Манила, , 07:00 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами удара тропического шторма «Маон» по Филиппинам, сообщило на своем сайте филиппинское агентство по чрезвычайным ситуациям.

После шторма Misawa.af.mil

Два человека погибли из-за упавших деревьев в северных провинциях Калинга и Кагаян. Еще одним погибшим стал человек, утонувший в провинции Камаринес-Сур на востоке страны.

Кроме того, в результате прохождения шторма пострадало еще не менее четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить с 23 по 24 августа работу правительственных учреждений на Филиппинах из-за надвигающегося на страну шторма «Маон» (имеет также название «Флорита»).

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