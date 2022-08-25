Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Амурской области по факту хищения более двух килограмм чистого золота. Украсть драгоценный металл пытался иностранец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе УФСБ по региону.

Золото James St. John

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«Из незаконного оборота изъято самородное золото, содержащее более 2 кг химически чистого золота, общей стоимостью свыше 7 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Дело завели по статье 191 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, драгоценный металл стоимостью 3,7 млн рублей похитил мужчина, работавший в золотодобывающей компании Якутии. Вес украденного составил порядка килограмма. Нарушитель закона получил условный срок.