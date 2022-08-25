Новосибирск, , 06:59 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 25 августа возникло 311 лесных пожаров на общей площади 3918,41 га, в том числе на покрытой лесом площади — 2533,79 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Лесной пожар ИА REGNUM

Для сравнения, на эту же дату 2021 года возникло 280 лесных пожаров на общей площади 4607,30 га, в том числе на покрытой лесом площади — 2291,20 га. Основные причины возникновения лесных пожаров — переход с земель иных категорий, вина местного населения, переход через границу субъекта, линейные объекты, гроза. По официальным данным, средняя площадь одного пожара — 12,5 га.

При этом действующих лесных пожаров в настоящее время нет. Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 30 510,0 тыс. рублей.