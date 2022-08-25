Красноярск, 25 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. По состоянию на утро 25 августа в Красноярском крае не зарегистрировано действующих лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

Леса в районах края патрулируют наземные группы и авиация. Также лесопожарную обстановку контролируют с помощью 100 камер видеонаблюдения. Они установлены в 29 муниципалитетах.

Как сообщили ИА REGNUM в минлесхозе, в 2022 году в Красноярском крае зарегистрирован 1181 лесной пожар на площади 183 тыс. га. Это в 1,2 раза меньше по количеству и в 5,3 раза меньше по площади средних значений на аналогичную дату за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России на утро 25 августа составляет 109 950 га.

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