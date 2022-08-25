Южно-Сахалинск, 25 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. На Сахалине удалось завершить расследование уголовного дела, которое было возбуждено в мае 1995 года. Обвиняемого в убийстве поймали во Владивостоке и заключили под стражу. Дело передано для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в областном СУ СКР.

Petr Kratochvil Топор

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Долго скрывающийся от следствия мужчина в 18-летнем возрасте с тремя приятелями убил двух мужчин 17 и 30 лет. Причиной расправы стало совершение ими противоправных действий в отношении родственника обвиняемого.

Злоумышленники попросили мужчин отвезти их в дачный массив. В машине они пытались задушить жертв верёвками. Вытащив их из автомобиля, мужчины по очереди нанесли множество ударов топором по шеям, лицам, ногам потерпевших. От кровопотери мужчины скончались на месте.

Трое участников преступления были задержаны в 1995 году и осуждены. Последнему удавалось долгое время скрываться от правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске иностранного гражданина ожидает суд за убийство и изнасилование женщины и некоторые другие преступления. Расследование уголовного дела в отношении него окончено.