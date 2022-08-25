Якутск, , 06:51 — REGNUM Драгоценный металл стоимостью 3,7 млн рублей похитил мужчина, работавший в золотодобывающей компании Якутии. Вес украденного составил порядка килограмма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Золото (сс) kaisender

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Инцидент произошёл в Оймяконском районе республики. В отношении работника возбудили уголовное дело по статьям158 УК РФ («Кража в особо крупном размере») и 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере»). Ему дали условный срок в 3,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Якутии задержали охранника, которого подозревают в хищении золота в особо крупном размере. По предварительной оценке, стоимость драгоценного металла, который пытался присвоить якутянин, составляла 11 млн рублей.