Токио, 25 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Власти Японии подтвердили, что руководство корпораций Mitsubishi и Mitsui приняло решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и намерено уведомить об этом российского оператора в самое ближайшее время. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 25 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Хирокадзу Мацуно «Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили своё решение дать согласие».

По словам чиновника, после подачи соответствующего запроса окончательное решение остаётся за российской стороной.

Мацуно подчеркнул, что и в дальнейшем правительство «продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать меры» по обеспечению стабильных поставок в страну сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщало ИА REGNUM, по информации японских СМИ, корпорации Mitsubishi и Mitsui решили сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Ранее стало известно о заключении контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» первыми двумя японскими компаниями из восьми, работавших с прежним оператором. Для японских компаний закупочные цены и условия поставок были сохранены прежними.