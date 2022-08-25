Анадырь, , 06:46 — REGNUM Власти Чукотки активно готовятся к участию VI Восточном экономическом форуме, который пройдет 5–8 сентября во Владивостоке — планируется подписать около 15 соглашений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Павильон Чукотского АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Соглашения, которые будут иметь особое значение для развития округа, касаются развития цифровых технологий, в том числе создания цифровых медицинских сервисов, модернизации ЖКХ, строительства, развития банковских услуг, дополнительного профессионального образования.

На ежегодной выставке «Улица Дальнего Востока» павильон ЧАО будет называться «Чукотка для людей». На набережной бухты Аякс гостям расскажут об особенностях края, о культуре и быте коренных жителей Чукотки, о потенциале региона, представят приоритетные проекты и местную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский завершается подготовка выставки «Улица Дальнего Востока», которая будет работать в дни проведения Восточного экономического форума с 5 по 11 сентября. По оценкам комиссии лучшие павильоны представили Камчатка и Хабаровский край.