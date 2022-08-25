Москва, , 06:44 — REGNUM Второе место в мире по уровню суточной добычи нефти по итогам июня 2022 года было занято Россией, сообщается на сайте Росстата.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый летний месяц страна извлекала до 10,667 млн баррелей нефти в сутки. Первое и третье места достались США и Саудовская Аравии, которые добывали соответственно по 12,04 млн и 10,646 млн баррелей в сутки.

Месяцем ранее в России уровень суточной нефтедобычи составлял 10,171 млн баррелей, а в США и Саудовская Аравии он достигал 11,595 млн и 10,538 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление энергетической информации американского министерства энергетики объявило о том, что с 6 по 12 августа нефтедобыча в США снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 12,1 млн баррелей.

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