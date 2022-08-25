Челябинск, , 06:43 — REGNUM В Челябинске 25 августа возобновили полноценное движение по Ленинградскому мосту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

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15 июля было открыто движение по одной стороне. А 25 августа уже по другой. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют 20 сентября, после окончания работ по благоустройству.

В правительстве региона отмечают, что после реконструкции мост стал современным, который решает все текущие городские задачи. В результате проведённых работ были заменены несущие конструкции и увеличено количество полос. Мост стал выше на 2,5 метра и шире на 22 метра.

Пропускная способность участка увеличилась до 7960 авт./час «пик».

Добавим, Ленинградский мост является крупной транспортной артерией. Он соединяет Калининский, Курчатовский и Тракторозаводский районы города.