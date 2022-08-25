Херсон, 25 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Сроки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будут определены после массовой готовности местных жителей к этому, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Мы будем поднимать общественное мнение. Люди, жители нашей Херсонской области, все чаще и чаще спрашивают: «Когда?» И мы будем принимать решение, обращаться за помощью к РФ, когда будет массовый запрос», — приводит его слова ТАСС.

По словам Стремоусова, принимать решение о проведении референдума «сверху» было бы неправильным. Он добавил, что для начала процедуры необходимо больше обращений от простых жителей Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что власти региона намерены провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными территориями б. УССР, а также с Донецкой и Луганской Народными Республиками.