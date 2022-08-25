Абакан, 25 августа, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким 46-летнего военнослужащего Рашида Бердикенова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Рядовой контрактной службы Рашид Бердикенов — уроженец села Кызлас Аскизского района Хакасии. Служил в рядах ВС РФ стрелком мотострелкового отделения. Погиб 21 августа, исполняя свой воинский долг. У него остались супруга и сын. Посмертно представлен к ордену Мужества.

«Низкий поклон храброму и самоотверженному воину, вечная память и слава герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Виктор Серкин.