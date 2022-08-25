Абакан, , 06:39 — REGNUM Арбитраж Хакасии отказал одному из кредиторов ООО «Разрез Белоярский» во введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдении, но на 8 сентября 2022 года назначено заседание по претензиям ещё одного юрлица. Дело рассматривается с марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья решил «отказать во введении наблюдения и оставить без рассмотрения заявление» ООО «Компания Гранта-Капитал» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Разрез Белоярский», которое работает в сфере угледобычи с 2011 года. В сентябре будет рассмотрена претензия ООО «РэйлТрансЛогистика», которое предъявило претензии на 10 418 517 рублей 33 копейки.

Напомним, первоначальный истец имел к разрезу претензии на сумму более 8,6 млн рублей.